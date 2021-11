Comitato contro il nuovo San Siro, aderisce anche Massimo Moratti. Lunedì prossimo…

Il comitato Sì Meazza in pochi giorni ha raccolto l’adesione di un centinaio di nomi noti

Il comitato Sì Meazza in pochi giorni ha raccolto l’adesione di un centinaio di nomi noti. Come riporta il Corriere della Sera , l'elenco s’arricchisce di altri testimonial eccellenti tra cui l’ex presidente dell'Inter Massimo Moratti e l’ex direttore generale della Rai Gianni Locatelli.

"Lunedì prossimo arriverà poi in Consiglio la delibera per avviare il dibattito pubblico sul progetto come richiesto dal capogruppo dei Verdi Carlo Monguzzi. «Penso che sia la prima risposta che dobbiamo dare ai cittadini. È nostro dovere garantire la massima attenzione per la partecipazione dei cittadini», spiega Monguzzi. «Si tratta di una consultazione che mette al centro la rigenerazione dell’area, cosa che a noi sta più a cuore e quindi siamo disponibili a utilizzare tutte le formule per coinvolgere la cittadinanza e migliorare la qualità del dibattito», commenta il capogruppo del Pd Filippo Barberis. Un altro ambientalista storico come Enrico Fedrighini propone invece un accordo-quadro su tutta l’area di San Siro".