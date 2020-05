Capo commissione antidoping: “FIGC, protocollo dettagliato. Se uno si infetta…”

Giuseppe Capua, a capo della commissione antidoping della FIGC, ha parlato del protocollo medico per la ripresa della Serie A. «La linea guida richiesta è la tutela della salute degli atleti. Il protocollo è dettagliato e chiaro sulle procedure di sicurezza. I numeri ci confortano, ma il contagio 0 non ci sarà nemmeno a settembre. La Federcalcio vuole proteggere i tesserati».

Se ci dovessero essere nuovi contagi tra atleti «non vanno fermati gli altri. Se si parte sono tutti sani perché tutti controllati ogni 3 giorni. Per ogni tampone fatto a un giocatore viene messo a disposizione per la popolazione lo stesso numero. I calciatori sono prima controllati, poi vanno in ritiro blindato, difficile che ci siano contagi all’interno. Al Colonia è andata diversamente: i tesserati erano già contagiati prima della ripresa degli allenamenti», ha sottolineato a Radio Sportiva.

(Fonte: Adnkronos)