Commisso: “Bella partita contro una grande squadra. Super Terracciano, a Milano…”

“Bella partita contro una grande squadra. Siamo stati molto bravi e attenti in difesa con un super Terracciano e abbiamo anche avuto le nostre occasioni. Prendere punti a Milano non è mai facile ma con questo impegno siamo riusciti a fare davvero una prestazione molto buona e anche in questa occasione siamo riusciti a non prendere reti, con Iachini siamo diventati la difesa numero uno del campionato”. Con queste dichiarazioni il presidente viola Rocco Commisso ha commentando il pareggio della Fiorentina (a reti inviolate) conquistato ieri sera a San Siro contro l’Inter.

(Italpress)