Mercato, Commisso: “Lasciate stare Castrovilli. Chiesa? Se vorrà andare via…”

Non solo polemiche. Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni del Corriere dello Sport, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato anche di mercato. Queste le sue parole su Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa, obiettivi anche dell’Inter.

I campioni italiani, intanto, ve li state facendo in casa: Chiesa, Castrovilli, Sottil, fino ad arrivare al giovane Dalle Mura. Adesso le toccherà difendere tutti dagli assalti di mercato che arriveranno.

«Io spero di tenere tutti».

Castrovilli sta diventando sempre più il simbolo della Fiorentina. I tifosi sognano di vederlo col 10 che è stato di Antognoni sulle sue spalle. E’ pronto a rifiutare un’altra cascata di milioni?

«Castrovilli lasciatelo stare!».

E Chiesa?

«Nessuno, fin qui, mi ha chiesto mai di andare via. Non lo ha fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico, del quale ho avuto una impressione straordinaria. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere, del resto non c’era nessun “deal” che prevedesse, come si è dimostrato, che dovesse partire la scorsa estate».