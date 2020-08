Commisso: “Chiesa? Trattenerlo per una stagione scelta migliore. Se vuole andare via ora…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, è tornato a parlare di Federico Chiesa e del suo futuro. «Federico non l’ho mai criticato. Gli vogliamo un bene immenso perché è un ragazzo in gamba. L’ho tenuto perché ritenevo che fosse la cosa migliore da fare l’anno scorso. Ho preso la decisione giusta. Dopodiché abbiamo parlato con Chiesa e suo padre e ho detto che se vuole andare, l’importante è che porta i soldi giusti per noi. Parleremo con il ragazzo e capiremo se vuole rimanere o vuole andare via», ha sottolineato.

(Fonte: agenzia)