Intervenuto in diretta in collegamento su Sky Sport, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del futuro di Federico Chiesa: “Se resterà la prossima stagione? Speriamo di sì, io ho dato il via libera di fare quello che vuole, basta che i soldi siano giusti e tornino alla Fiorentina. Io spero voglia continuare con la Fiorentina, ma se vuole andare gli ho dato il permesso, basta che ci portino quello che crediamo che vale“.