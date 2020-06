Commisso: “Chiesa? Se vuole, vada: ma alla cifra che voglio io. Castrovilli mi ha detto…”

In risposta ad alcune domande di attualità che gli sono arrivate dall’Italia in una videoconferenza direttamente dagli States, Rocco Commisso, patron della Fiorentina, ha parlato del futuro di due obiettivi di mercato dell’Inter, ovvero Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli: “Se Chiesta resta alla Fiorentina? I ragazzi ora devono solo concentrarsi sulle partite mancanti. Se Chiesa vuole, può andare, ma solo alla cifra che vogliamo noi. Castrovilli? E’ felice e vuole stare qui a Firenze, come mi ha detto. Basta che non mi deluda… (ride, ndr). Mi piacerebbe dargli la maglia numero dieci e anche Antognoni sarebbe felice”.

(FirenzeViola)