Commisso su Chiesa: “Il mio lavoro è quello di amare i miei giocatori. Federico ha capito che…”

“Penso che Federico abbia capito l’ambizione che abbiamo, nei prossimi cinque anni punteremo in alto. Vogliamo che la Fiorentina diventi un punto di arrivo, e non più di passaggi, per i calciatori. Vorrei che Chiesa, Castrovilli e Vlahovic diventassero delle bandiere della Fiorentina. Chiesa l’ho riempito di attenzioni quando è venuto in tournée in America, ma coccolo anche Castrovilli, Vlahovic. Con i ragazzi che hanno avuto il Covid 19 mi facevo sentire tutti i giorni quando non stavano bene. Il mio lavoro è quello di amarli”, ha dichiarato Rocco Commisso ai microfoni del Corriere dello Sport.