Commisso: “Inter squadra fortissima, forse la migliore d’Italia. Chiesa? Tutto può succedere”

Debutto vincente per l’Inter di Conte in Serie A. I nerazzurri vincono 4-3 contro la Fiorentina di Iachini a San Siro, ribaltando per ben due volte il risultato. Nel post partita, ai microfoni di Dazn, ha parlato il presidente della Fiorentina Commisso:

“Il calcio è questo, si vince e si perde in minuti. L’Inter è una squadra fortissima, forse la migliore d’Italia e certe cose si devono accettare. Siamo più forti dello scorso anno, tre punti la scorsa settimana, 0 oggi. Ci voleva almeno un pareggio. Ribery è fenomenale. Europa? Sempre l’obiettivo è di stare nella parte sinistra della classifica, meglio del decimo posto. Sono fiducioso. L’anno scorso abbiamo perso le prime due, poi due pareggi e poi abbiamo vinto. Siamo più avanti dello scorso anno, facciamo rumore in Serie A quest’anno. Chiesa resterà? Nell’ultima settimana tutto può succedere, il mercato non è ancora finito. L’Inter ha messo rinforzi importanti, i soldi servono per comprare i giocatori. La Fiorentina deve andare avanti col concetto di stadio e aumentare i ricavi per migliorare la squadra. Buona fortuna sia all’Inter che a noi”.