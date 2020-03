Mercato, Inter e Juve duellano per Chiesa: Commisso studia la nuova mossa. E per Tonali…

Si prospetta una lunga estate di calciomercato, in attesa di sviluppi in merito alla ripresa del campionato, sebbene il discorso sia da approfondire quando arriveranno news incoraggianti dal fronte Coronavirus. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi traccia l’identikit dei giocatori ideali per l’Inter di Marotta, Zhang e Conte.

I TRE NOMI – Il primo della lista è Gaetano Castrovilli, talento in forza alla Fiorentina e per il quale la Viola chiede almeno 40 milioni di euro. E’ già arrivato l’ok di Conte e Marotta e Ausilio potrebbero definire l’affare nelle prossime settimane. Il presidente della Fiorentina Commisso pensa al rinnovo di contratto di un anno: il tycoon americano punta anche al prolungamento fino al 2025 per Chiesa, “tenendo lontani Inter e Juve. Il duello con i bianconeri c’è e ci sarà anche per Tonali: al momento l’opzione Torino è più avanti, ma la Milano nerazzurra non vuole lasciar libera la strada. Perché crede nel made in Italy”, spiega la Rosea.