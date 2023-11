Le parole del presidente della Fiorentina: "Scudetto a Firenze? Sogno sempre in grande; l'abbiamo fatto anche l'anno passato, con due finali"

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato così dei suoi sogni con la Viola: "Scudetto a Firenze? Sogno sempre in grande; l'abbiamo fatto anche l'anno passato, con due finali. Credevo che avremmo vinto almeno una delle due e per me è stata una grandissima delusione. Ma continuo a sognare: quest'anno stiamo facendo molto bene, pensiamo un giorno alla volta".