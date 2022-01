Commisso: “Zhang? Quel ragazzo non ha fatto quel che ho fatto io. Usa soldi degli altri”

Intervistato dal Financial Times, Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, torna a pizzicare l'Inter e la sua proprietà

AGNELLI E ZHANG - "Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri".