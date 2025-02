Il rigore non concesso al Como contro la Juventus ha fatto imbufalire Ivan Zazzaroni. Soprattutto alla luce dell'audio del Var, con il disaccordo in sala Var tra il Var appunto e l'Avar.

"Questo è un errore gravissimo, gravissimo perché il dottor Guida devete chiamare il dottor Abisso e gli deve dire decidi tu che non l'hai visto. E questo è rigore cento volte su cento. Mi dispiace che Gatti dica no, chi ha giocato no, questo è rigore. Sposti la palla, questo è rigore. Non è a mio parere, è proprio un fatto"