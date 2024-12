Nelle scorse settimane, il fantasista in prestito dal Real Madrid al Como era stato accostato proprio all'Inter. Ne aveva parlato in questi termini Sportmediaset: "Una occasione per iniziare a valutare un futuro insieme è stata anche la cena benefica della Fondazione Pupi che si è svolta proprio a Como. Cena a cui il talento albiceleste era invitato. Presente anche Piero Ausilio e qualche battuta su una operazione futuribile sicuramente non è mancata".