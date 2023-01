Compagnoni: “Inter, il cambio Correa-Bellanova grida vendetta. La questione Onana…”

Maurizio Compagnoni, telecronista di Skysport, ha commentato la partita dell'Inter contro l'Empoli e all'indomani dalla sconfitta dei nerazzurri questa è la sua analisi: «Una valutazione a 360 gradi dell'Inter deve far pensare che comunque questa squadra ha fatto bene in CL. Se restringiamo il giudizio alla serata di ieri sera sono stati tanti gli errori commessi di nerazzurri a cominciare dalla formazione iniziale con Correa, un fantasma in campo. E poi il cambio con Bellanova grida vendetta. Con cinque difensori dai un segnale di resa all'Empoli».

«Riduttivo fare il processo a Inzaghi per questa partita, sono state troppe le sconfitte per una squadra forte così. Poi c'è la questione Onana: ieri a Marchegiani non è piaciuto non solo per il gol incassato, ma anche per la sua mancata capacità di bloccare il pallone», ha aggiunto.