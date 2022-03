Compagnoni: “L’Inter in estate deve lavorare con le idee e fare questo acquisto”

Intervenuto negli studi di Sky Sport prima di Inter-Salernitana, Maurizio Compagnoni ha fatto le sue considerazioni sul match di San Siro

"La Salernitana ha due partite da recuperare che potrebbero cambiare la classifica. Ha pagato dazio fino a dicembre, visto che non ha fatto mercato in estate. Fino a dicembre era quasi un'intrusa in Serie A, ma Sabatini a gennaio ha fatto un ottimo lavoro. Lautaro? Negli anni scorsi, nonostante qualche gara senza gol, a fine stagione i conti sono sempre tornati e credo sarà così anche questa volta. L'Inter con molte idee qualcosa dovrà fare sul mercato: dovrà innanzitutto trovare un vice Brozovic. Il croato ora ha il fiato corto e non può rifiatare perché non c'è nessuno che può sostituirlo".