Compagnoni: “Hakimi? Inter costretta. Bellerin no, Zappacosta sì, Dumfries…”

Il giornalista di Sky Sport ha parlato del possibile addio all'Inter di Achraf Hakimi e dei profili che potrebbero sostituirlo

Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni ha commentato il possibile addio di Achraf Hakimi all' Inter con il passaggio sempre più vicino al Paris Saint-Germain .

"L'Inter perde un calciatore fortissimo, che nella seconda parte di stagione ha avuto una crescita impetuosa. Uno dei più determinati per lo scudetto. L'Inter è costretta a fare cassa, ma un ruolo in cui può assorbire il colpo è quello dell'esterno a destra. Servono due esterni: uno anche a sinistra. Sostituto Hakimi? Bellerin no, Zappacosta sì, Dumfries ora costa un botto".