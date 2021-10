Compagnoni: “Impatto clamoroso di Dzeko. All’Inter una seconda giovinezza”

Il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato dell'avvio di stagione di Edin Dzeko con la maglia dell'Inter

"Impatto clamoroso di Dzeko sulla partita, non solo per il gol. C'è stata un'Inter con Dzeko e una senza Dzeko. Anche Vidal, perché Calhanoglu è un po' moscio. È come se all'Inter avesse trovato una seconda giovinezza. L'ultima stagione con la Roma era stata la meno brillante da quando era in Italia. Con Inzaghi si è subito stabilita una certa empatia, il giocatore è fortissimo. Come valore complessivo siamo ai livelli di Lukaku, il belga ovviamente ha 7 anni di meno. Problema Lukaku? Servono altre partite per valutare. I difensore della Premier sono più prestanti e il suo strapotere incide meno. Tuchel gioca diversamente da Conte, ma ora non si possono stilare della sentenze".