Compagnoni: “L’Inter ha un problema di continuità all’interno della partita”

Il giornalista, intervenuto nel pomeriggio di Sky Sport, ha parlato del momento dell'Inter di Inzaghi tra Serie A e Champions

"Ricordo un anno Crespo segnava poco in Serie A e tantissimo in Champions. L'Inter in campionato segna tanto, la Champions mette pressione, ma c'è anche tanta casualità. Al momento l'Inter ha un problema di continuità all'interno della stessa partita. Probabile conseguenza del cambio allenatore, modulo uguale ma diversa interpretazione. Se a Natale i problemi saranno gli stessi, Inzaghi si dovrà preoccupare. Ma credo sia un problema risolvibile nel breve periodo"