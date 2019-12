Compagnoni: “Vediamo il bicchiere mezzo pieno: l’Inter può vincere l’Europa League se…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Maurizio Compagnoni ha detto la sua in merito al sorteggio di Europa League che pone l’Inter di fronte ai bulgari del Ludogorets:

“Vediamo il bicchiere mezzo pieno: l’Europa League può essere scomoda in ottica campionato per l’Inter ma, con un paio di innesti nel mercato di gennaio, può vincere l’Europa League. L’Inter e il Ludogorets stanno su due livelli differenti: i nerazzurri dovranno evitare l’errore di sottovalutare l’avversario ma non credo che accadrà”.