Compagnoni: “L’Inter sta bene fisicamente e mentalmente. Lukaku? Ha delle caratteristiche…”

Presente negli studi di Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha parlato del momento positivo che sta attraversando l’Inter. Questo il commento del giornalista: “L’Inter sta bene fisicamente e mentalmente. Per come è strutturata l’Inter e soprattutto per come Conte fa interpretare le partite ai suoi giocatori, è chiaro che è condannata a spingere sull’acceleratore, se si abbassa un pochino l’intensità può andare in difficoltà. Non avevo nessun dubbio su Lukaku, ha delle caratteristiche che sono perfette per il nostro calcio. Era normale che lui nel campionato italiano si trovasse meglio rispetto al campionato inglese“.

(Sky Sport)