Compagnoni sull’Italia: “Inaccettabile, una delle più brutte degli ultimi 20 anni”

Ospite a Sky Sport, il giornalista e telecronista Maurizio Compagnoni ha parlato così del flop dell'Italia

"Ho notato troppa sufficienza già dopo la Bulgaria, come se fosse una formalità il passare il turno. Invece la Svizzera era insidiosissima, credo che all'Europeo pur vincendo con merito abbiamo avuto una buona dose di fortuna non avuta in queste partite. Jorginho se avesse segnato uno dei due rigori, avremmo fatto discorsi diversi. La partita di stasera è imbarazzante, di una pochezza tecnica e tattica inaccettabile. La Nord Irlanda avrebbe potuto anche vincere, abbiamo crossato come si giocava 40 anni fa. Questa Italia, se gioca così, rischia con chiunque, vedremo un'Italia differente e ne sono convinto. Ma questa Italia è stata una delle più brutte degli ultimi 20 anni".