Compagnoni: “O la Juve va in crisi, o impossibile perda 8 punti. Ma ho visto un’Inter…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, giornalista e commentatore, ha parlato così della vittoria dell’Inter sul Brescia in ottica corsa scudetto: “O la Juve va improvvisamente in crisi o è impossibile perda 8 punti. Ma la vittoria dell’Inter è molto importante, dopo i dubbi di Sassuolo e Parma c’era bisogno di una vittoria così. Ho visto una squadra reattiva, che ha giocato con entusiasmo e qualità. Sanchez tra i migliori, gli do il voto più alto: mi sono piaciuti in tanti, Young e Moses. E bene Gagliardini, si è tolto il tarlo del gol sbagliato col Sassuolo. La rosa dell’Inter è profonda, ha avuto tanti infortuni”.