Compagnoni: “Su Lautaro c’è un tiro al bersaglio eccessivo. Lukaku formidabile, Pinamonti…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Maurizio Compagnoni ha parlato così di Lautaro Martinez:

“Credo ci sia un tiro al bersaglio eccessivo, non gli viene risparmiato nulla. L’errore con lo Shakhtar pesa, avesse segnato sarebbe stata un’altra cosa tutto il prosieguo in Champions. E sarebbe stato diverso anche in assenza di Covid, visto che il Barça probabilmente avrebbe pagato la clausola. Domani Lautaro dovrà dare una grande risposta. Che Inter sarà senza Lukaku? Lukaku è formidabile, è il valore aggiunto non solo per i gol ma per il lavoro che fa, inventa palle gol per i compagni. Lautaro è una prima punta che sa fare bene la seconda, il problema è chi giocherà al posto di Lautaro, cioè Perisic. Pinamonti giocherà? Credo non giocherà dall’inizio, sia per le parole di Conte che per l’eventuale scelta del tecnico di tenersi una punta in panchina”.