Compagnoni: “Inter-Spezia occasione per Dumfries. Fin qui sprazzi interessanti, ma…”

Intervenuto a Sky Sport 24, Maurizio Compagnoni ha sottolineato come la partita tra Inter e Spezia possa rappresentare un'occasione importante per Denzel Dumfries, titolare a causa dell'assenza forzata di Matteo Darmian:

"E' una chance importante per Dumfries, anche perché Darmian sta facendo benissimo. Con lo Spezia potrebbe essere la partita giusta per l'olandese, che fin qui non è stato all'altezza delle aspettative, nonostante qualche sprazzo interessante".