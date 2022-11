Compagnoni: “Inter, che danno il ko con la Juve. Parlare di scudetto alla Pinetina…”

“La sconfitta con la Juve ha fatto danni enormi sulla classifica per l’Inter perché il Napoli viaggia su medie pazzesche, superiori ai 102 punti della Juve di Conte. Parlare di scudetto alla Pinetina ora sarebbe una presa in giro per i tifosi. Ora ci sono Bologna e Atalanta, due partite importanti pre sosta. Il discorso scudetto penalizza tutti tranne il Napoli, non c’è discussione oggi”.