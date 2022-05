Compagnoni: “Perisic, rendimento più alto di tutti in A. Decisiva l’intuizione di Conte”

Il giornalista, intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport, ha parlato del finale di campionato e dell'esterno nerazzurro

"Il pronostico è tutto dalla parte del Milan. Negli anni ci sono state sorprese clamorose, il Siena nell'anno del Triplete la giocò alla grande. Fino all'ultimo non si può dire. Perisic è stato il giocatore col rendimento più alto in tutto il campionato, è un valore aggiunto, un giocatore fondamentale. L'intuizione di Conte ha trovato grandi vantaggi all'Inter, non è stato semplice perché all'inizio non ci credeva. Quest'anno è cresciuto ulteriormente".