Compagnoni: “Il Liverpool parte favorito, ma l’Inter se la può giocare. Se…”

Il giornalista commenta il sorteggio degli ottavi di Champions

Sarà il Liverpool l'avversaria dell'Inter agli ottavi di Champions League. Dagli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni commenta così il sorteggio: "L'Ajax è forte, ma passare al Liverpool è decisamente peggio. Il precedente risale al 2008, il Liverpool attuale è più forte di quel Liverpool, ma anche l'Inter attuale è più forte di quell'Inter. All'andata di Reds vinsero nel finale am ci fu un rosso ingiusto per Materazzi. Il Liverpool parte favorito, ma l'Inter se la può giocare. L'Inter può mettere in difficoltà il Liverpool ripetendo con i dovuti correttivi la partita del Bernabeu contro il Real, ovviamente con un atteggiamento meno spregiudicato. Se mandi fuori giri il Liverpool qualche possibilità ce l'hai".