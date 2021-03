Buon compleanno Inter! Tutte le iniziative per i 113 anni di storia

Il club nerazzurro festeggia il suo centoredicesimo compleanno tra video, ospiti a sorpresa e maglie celebrative

Fabio Alampi

113 anni di storia, 113 anni di gol. L'Inter celebra l'anniversario della fondazione del Club con un video hero che vede il gol come protagonista, elemento costante della storia nerazzurra. Dalla prima rete nel 1908, quando un gruppo di ribelli e innovatori ha aperto le porte di Milano ai giocatori stranieri, il video ripercorre i gol che hanno portato a vittorie, record unici, segnate da campioni straordinari e immortali. Reti che hanno fatto gioire milioni di tifosi, Fratelli e Sorelle del Mondo, e che hanno scandito la storia del Club anche fuori dal campo, dove l'Inter ha rimarcato la propria identità e i propri valori, combattuto contro le discriminazioni e si è affermata come un Club unico, Not for Everyone. Un video che celebra il passato ma con lo sguardo rivolto al futuro.

Le celebrazioni continueranno questa sera alle 21.00, quandi live dall'Inter HQ verranno premiati i vincitori della terza edizione della Hall of Fame dell'Inter: Julio Cesar, Giuseppe Bergomi, Esteban Cambiasso e Diego Milito ripercorreranno la loro storia nerazzurra in una serata ricca di ospiti d'eccezione e di sorprese. Non mancherà il premio speciale, che verrà consegnato ad una personalità che si è distinta per valori come inclusività, fratellanza, unità, che da sempre fanno parte della storia del Club. Sarà possibile seguire l'evento sui canali ufficiali dell'Inter: Inter TV, YouTube, Facebook e Inter.it.

È inoltre in vendita da oggi l'esclusiva maglia celebrativa, realizzata per festeggiare insieme a tutti i tifosi il 113° anniversario del Club. La maglia, disponibile in edizione limitata su store.inter.it, è arricchita dagli autografi dei giocatori della Prima Squadra sul fronte, mentre sul retro reca la scritta "Inter" e il numero 113.