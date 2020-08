Inter-Siviglia, la città spagnola schiererà 200 poliziotti per evitare assembramenti

A Siviglia hanno optato per un dispositivo di sicurezza. Vogliono evitare che in città ci siano assembramenti durante la finale di Europa League con l’Inter che si giocherà a Colonia. Il Consiglio Comunale vuole evitare che la gente si assembri in caso ci fossero dei festeggiamenti per la vittoria della formazione spagnola. A rischio la sicurezza visto che i contagi da coronavirus sono ancora elevati. Per questo saranno impiegate le forze di polizia, circa duecento uomini, a protezione della Puerta de Jerez per evitare le celebrazioni. «Invitiamo i tifosi a godersi la partita con i parenti o con persone vicine, ma massimo dieci persone rispettando le misure sanitarie e di sicurezza anticovid19 e per evitare che gli assembramenti mettano a rischio la vita della popolazione», hanno dichiarato dal Consiglio.

Il sottodelegato del governo, Carlos Toscano ha aggiunto: «Ridurre il rischio di contagi è una responsabilità personale per questo chiediamo che i festeggiamenti si tengano in casa». Il sindaco di Siviglia ha concluso: «Dobbiamo dare l’esempio e se i tifosi non possono essere con la squadra non sembra logico assistere alla partita in gruppi approfittando della nostra situazione privilegiata».

(Fonte: Europa Press)