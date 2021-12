Bologna-Inter, il giudice sportivo conferma la squalifica di Calhanoglu

Nel comunicato della Lega Serie A viene notificata al turco il provvedimento che gli farà saltare la prima partita del girone di ritorno

Il giudice sportivo, con il suo consueto comunicato ufficiale, ha confermato che il turco è stato ammonito "per comportamento non regolamentare in campo" e che era "già diffidato" quindi per somma di ammonizioni è squalificato e non sarà a disposizione di Inzaghi per la gara contro gli uomini di Mihajlovic. Per allora invece il mister avrà Barella che per squalifica ha saltato la partita con i granata.