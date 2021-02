Conceicao: “Italia, la mia seconda casa. Meno bene sportivamente all’Inter ma…”

Le parole dell'ex giocatore nerazzurro che affronterà da allenatore, con il suo Porto, in Champions la Juve di Pirlo

Sergio Conceicao domani sfiderà la Juventus di Pirlocome allenatore del Porto. Ma la squadra bianconera l'ha sfidata anche da giocatore, nella sua esperienza italiana. E ai microfoni di Skysport ha detto: «È stata la prima partita che ho vinto a Torino contro la Juve. Era quella di Zidane e Del Piero. Ho grandi ricordi, abbiamo vinto due a uno con la Lazio, ho fatto il secondo gol. Quello decisivo. Del Piero aveva pareggiato ad un gol segnato da Nedved. Bellissimo ricordo, sì. L'Italia per me è il mio secondo Paese. Mi sono trovato benissimo. A Roma, Parma, Milano. A livello sportivo un po' meno bene a Milano ma è sempre un ricordo bellissimo».