UFFICIALE – Sassuolo, esami per Berardi e Caputo: le condizioni in vista dell’Inter

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Sassuolo ha diffuso un aggiornamento sulle condizioni di Caputo e Berardi, vittime di infortuni muscolari e rientrati in anticipo dagli impegni con l'Italia di Mancini. I due sono in dubbio per la partita del 7 aprile contro l'Inter a San Siro. Ecco la nota del club neroverde: