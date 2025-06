Oggi andrà in scena il famoso vertice tra l'Inter e Simone Inzaghi. Un incontro da dentro o fuori per verificare la possibilità di proseguire

Oggi andrà in scena il famoso vertice tra l'Inter e Simone Inzaghi. Un incontro da dentro o fuori per verificare la possibilità di proseguire il ciclo all'Inter. C'è un primo paletto fondamentale, che metterà la società nell'incontro.

"Se Inzaghi, come sembra, dicesse di voler andare in Arabia, la discussione non si porrebbe nemmeno. Ma se invece la scelta oggi durante il colloquio non fosse netta, i dirigenti nerazzurri porrebbero comunque delle condizioni sul tavolo.