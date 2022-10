Condò: “Il Barcellona ha paura di uscire subito. In estate mossa ardita”

"Il Barcellona ha speso 158 mln prelevati dal futuro, la società aveva un buco di bilancio spaziale e ha venduto percentuali di diritti TV e altre cose connesse per anni futuri. Una mossa ardita, è un trapezista che volteggia senza rete. Ha impegnato una parte dei guadagni futuri, questo si spiega la loro paura di uscire subito, sarebbe disastroso. Anche per l'Inter non sarebbe una buona notizia uscire al girone ma una situazione come quella del Barcellona non esiste da nessuna parte, ecco perché sono appesi ad un filo"