Condò: “Nessuno come Barella in Serie A. Non è al top, contro il Belgio…”

Le parole del giornalista di Sky Sport sulla partita con l'Austria di Barella e sul suo Europeo in generale

In studio a Sky Sport, Paolo Condò ha commentato così la prova contro l'Austria di Nicolò Barella e più in generale il suo Europeo con la maglia dell'Italia: “Barella è stato il miglior centrocampista del campionato fino a un mese dal termine della Serie A. È un po’ sulle ginocchia, non lo stiamo vedendo al top, è più vicino al Barella delle ultime giornate con l’Inter. Pessina ha mostrato di essere in condizione super, lui aggiunto dopo un’ora di gioco potrebbe tornare a spaccare le partite come in campionato”.