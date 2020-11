Italia, Condò: “Barella conferma livello da top europeo. Bastoni, grande sicurezza”

Dalla partita della Nazionale italiana, vinta due a zero contro la Polonia, arrivano due buone notizie per Conte. O forse solo delle conferme. Perché per lui Barella è diventato imprescindibile. E Bastoni lo ha lanciato nei tre uomini di difesa già appena arrivato a Milano, dandogli una fiducia che il ragazzo ha saputo ripagare mostrando carattere e voglia di fare.

Sul quotidiano La Repubblica è Condò, in un editoriale, a parlare della Nazionale italiana e dei due interisti, che sono rimasti in campo novanta minuti. Sul centrocampista sembra essere d’accordo con Sconcerti: “Conferma ogni volta il livello da top europeo raggiunto con l’Inter”. Sul centrale nerazzurro invece scrive: “Bastoni ha giocato con grande sicurezza pur trovandosi spesso nella zona di un Pallone d’Oro ad honorem”.

In generale, sulle pagelle del quotidiano si legge: “Bastoni (6.5) è un 21enne che mostra una maturità e una serenità non scontate. Barella, voto 7. Preziosissimo in ogni frangente e in ogni zona del campo”.

(Fonte: La Repubblica)