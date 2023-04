Condò: “Inter in serate così vive di adrenalina e funziona alla grande”

Paolo Condò, su Skysport, ha detto la sua sul quarto di finale di Champions League che si gioca questa sera a Lisbona. «Sono due importantissimi per tutti all'Inter. Un quarto di finale di questa Coppa, una Coppa che potrebbe portarti alla finale, e se non arrivi tra le prime quattro la stagione va considerata negativamente da un punto di vista industriale, mentre se arrivi anche solo in finale si può parlare di bella stagione».