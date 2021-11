Condò: “Brozovic incarna lo spirito Inter. La leggerezza social con Barella…”

Le parole del giornalista sul centrocampista croato negli studi di Sky Sport dopo Sheriff-Inter

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato nel post gara di Sheriff-Inter di un calciatore nerazzurro in particolare: "Brozovic? Di tutto non si fa per nessun giocatore, ma farei tanto. Credo sia il giocatore di più lunga militanza in rosa, lo prese Mancini, e incarna molto bene lo spirito di questa squadra. Vedo alcune sue incursioni social con Barella, sono molto divertenti: c’è una leggerezza che per me è anche una conseguenza dell’Erasmus concluso bene dall’Inter".