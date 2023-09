Condò: “Champions? L’Inter quest’anno può vincerla, la vedo come 3a/4 forza”

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Paolo Condò , giornalista, ha parlato così delle italiane impegnate da oggi in Champions League: "Tutte e 4 le italiane hanno impegni probanti e non semplici: dopo quello che è successo in campionato il Milan, la Lazio e il Napoli hanno partite importanti e sono sia un rischio che un'occasione. Tra i rossoneri stava andando tutto bene, il derby ha rovesciato la prospettiva.

L'Inter? Era dalla prima Juve di Ronaldo che non iniziavamo una stagione dicendo che un'italiana può vincere la Champions League. Quest'anno l'Inter secondo me non è la favorita ma non è impossibile che vinca, negli altri anni sì. Io la vedo come terza o quarta favorita dietro a City e Bayern: e in fila con Barcellona e Real Madrid. L'Inter è una squadra in missione: il suo valore è aumentato, adesso sono in 22".