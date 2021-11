Condò: “L’Italia non ha perso ieri la qualificazione. Ci voleva solo un colpo di fortuna”

Secondo Paolo Condò, non è stata ieri la partita decisiva per la mancata qualificazione diretta dell'Italia ai Mondiali in Qatar

Marco Macca

Secondo Paolo Condò, non è stata ieri la partita decisiva per la mancata qualificazione diretta dell'Italia ai Mondiali in Qatar. Ecco l'analisi del giornalista su Repubblica:

"Ieri sera l’Italia aveva pochissime possibilità di qualificazione. A Belfast si poteva e doveva vincere, ma l’Irlanda del Nord è una squadra mediocre eppure viva (...). E quindi l’Italia ha perso il primo posto sull’errore di Jorginho dal dischetto. Ieri sì che ci sarebbe voluto un colpo di fortuna, sotto forma di un gol nei primi minuti che “aprisse” il match e caricasse un po’ di pressione sui nostri rivali in campo a Lucerna. Non è venuto".

(Fonte: Repubblica)