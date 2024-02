Paolo Condò commenta il risultato di Inter-Atletico Madrid. Ecco le parole del noto giornalista dallo studio di Sky Sport: “Nel secondo tempo fioccavano le occasioni per l’Inter, è stato un parto veramente segnare questa sera. La carriera parla per Arnautovic, ora si intimidisce però davanti alla porta sembra e non è da lui ecco. Discorso tutt’altro che chiuso comunque. 21 volte senza subire gol in 34 partite per l’Inter… dice tantissimo questo dato”, le sue dichiarazioni.