Condò: “Conte non sta facendo quello che mi aspettavo, rendimento deludente. Però sono stanco…”

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò analizza la prima stagione di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. “Conte non sta facendo all’Inter quello che mi aspettavo, è deludente fino a questo momento il suo rendimento. Però sono stanco di vedere allenatori che hanno mostrato il loro valore in altre situazioni, venire mandati via. Una volta avevamo il mantra Alex Ferguson che ha vinto dopo 4 anni al Manchester United, ora abbiamo Klopp. Quando ti fidi, quando un allenatore ha fatto vedere le sue capacità, allora puoi anche passar sopra a dei periodi di difficoltà, perché sai comunque che anche negli errori sta costruendo qualcosa. Conte mi ha deluso perché le aspettative erano molto elevate, è un allenatore che è in grado di vincere subito. Nel girone di andata si è visto il progresso, nel girone di ritorno c’è stato un crollo che era capitato a Spalletti e a Mancini. È un’abitudine ad Appiano Gentile, evidentemente non è un caso. La squadra magari è incompleta, ma lui dal mercato ha ricevuto parecchio“.

(Sky Sport)