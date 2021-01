Condò: “Conte-Pirlo, non c’è stata partita. L’Inter di Antonio era in missione. La reazione…”

Su Repubblica, Paolo Condò ha parlato di Inter-Juventus, puntando l’attenzione sul confronto in panchina tra Antonio Conte e Andrea Pirlo. Secondo il giornalista, l’allenatore nerazzurro ha stravinto la sua partita:

“Esauriti i giorni delle dichiarazioni al miele sul felice tratto di strada condiviso alla Juve, il maestro Antonio Conte e l’allievo Andrea Pirlo si sono affrontati in panchina per la prima volta, e non c’è stato match. Conte ha stravinto su entrambi i versanti che misurano la qualità di un allenatore: quello tattico, nel quale ha giocato senza pietà sull’evidente debolezza della Juve in mezzo al campo, e quello emotivo, mandando in campo un’Inter in missione. Era una partita chiave per il torneo nerazzurro per quanto sta accadendo a Suning, e occorreva testare la reazione della squadra: è arrivata, di testa e di pancia“.

(Fonte: Repubblica)