Condò: “Decreto Crescita, in alcuni punti Marotta ha oltrepassato la realtà. È grottesco…”

Il giornalista è tornato sulla decisione del Governo di non prorogare il Decreto Crescita

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò torna sulla decisione del Governo di non prorogare i benefici del Decreto Crescita . Il giornalista parte dalle dichiarazioni di Beppe Marotta che è stato molto critico a riguardo.

"La reazione dei club di Serie A all’abolizione del decreto crescita è stata molto piccata. Beppe Marotta in particolare si è scagliato con parole durissime. Un intervento a difesa del proprio business. Ma in alcuni punti Marotta ha oltrepassato la realtà. È grottesco sostenere che ne verranno danneggiati i vivai perché meno finanziati, quando proprio dai vivai dovranno arrivare i giocatori che non sarà più conveniente ingaggiare all’estero".