Condò: “Inter certamente la favorita. Dimarco? La concorrenza fa bene. Curiosi per Sanchez”

Diversa la storia per le reduci dal torneo d’élite. Le milanesi erano attese dagli impegni più semplici, e li hanno risolti nel modo più striminzito. L’esangue Lazio di questi tempi ha patito il gran gioco del Monza, e il pareggio va a suo favore. Va contro il Napoli invece, che ha dominato il Bologna mancando la vittoria per pochi dettagli, a partire dall’errore di Osimhen dal dischetto. Il risultato spinge i campioni d’Italia a 7 punti dall’Inter, disavanzo pesante che conferma l’aria cattiva che spira sul Napoli dalle dimissioni di Spalletti.

L’anno scorso abbiamo definito Federico Dimarco il giocatore più migliorato della stagione. Il ciclonico sinistro col quale ha domato la resistenza dell’Empoli — un prodigio di stile, anche — ci dice che forse non basta ancora, Dimarco sta crescendo ulteriormente, magari perché la concorrenza di Carlos Augusto gli fa bene. Su quel gol l’Inter ha costruito il primo allungo del campionato, sulle concorrenze interne gira il rendimento stagionale su tutti i fronti, la vera missione di Inzaghi. L’infortunio di Arnautovic, per esempio, racconterà il senso dell’operazione Sanchez. Siamo molto curiosi.

