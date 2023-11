Condò: “Scudetto? Logica dice corsa a 2. Juve e Inter hanno la capacità di…”

"E dunque sarebbe clamoroso se lo scudetto di quest’anno uscisse dal ring su cui si stanno battendo Inter e Juve, attese dopo la pausa allo scontro diretto. Non sono solo i numeri a privilegiare le due in fuga. È il modo in cui si sanno liberare da avversarie brillanti, spensierate, a tratti appiccicose. Affrontata con coraggio e intelligenza dal Frosinone, l’Inter s’è inventata il gol dell’anno — Dimarco come Recoba, per restare nel pantheon nerazzurro — per usarlo come apriscatole. Costretta dal Cagliari a una lunga guerriglia di posizione, la Juve ha vinto liberando le fortezze volanti dalle catene che le tengono ancorate a Szczesny. Ciò che spinge Inter e Juve ben davanti è anche la capacità di trovare soluzioni estemporanee lì dove le altre sbattono la testa contro il muro".