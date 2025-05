"Vado un po' controcorrente e dico che Donnarumma ha commesso diversi errori, dopo l'Europeo, col PSG ha fatto errori. Magari hanno esagerato nelle critiche ma non era lesa maestà farlo, ma quest'anno è stato straordinario. Non c'è da scandalizzarsi per le critiche degli anni scorsi"

"Un attacco composto dal nuovo Dembele, 33 gol in stagione, Barcola e Doue sarebbe già a posto ma a gennaio hanno preso Kvara e Barcola ha un po' perso il posto e questo dà la dimensione del valore del georgiano. Complice la questione contrattuale col Napoli, Kvara non sarebbe mai tornato ai livelli top del primo anno, non sarebbe quel tipo di giocatore che è ora al PSG. Inter? Sono fiducioso che Lautaro e Thuram possano essere dei problemi per Marquinhos e Pacho. L'Inter ha dato fastidio a molte squadre, lì vedo bene i due attaccanti"