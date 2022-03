Condò: “Dybala un campione: opzione Inter la più verosimile per queste due ragioni”

Il noto giornalista Paolo Condò si è espresso così sul mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus e non solo

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò si è espresso così sul mancato rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus: “Dybala è un campione, in Serie A potrebbe approdare in qualsiasi squadra con un ruolo da protagonista. All’estero potrebbe entrare a far parte in un lotto di tanti grandi attaccanti. Al Manchester City e all’Atletico Madrid non avrebbe le stesse chance. In Italia Dybala sarebbe protagonista ovunque.