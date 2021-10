Condò: “Dzeko sta facendo il suo dovere per surrogare Lukaku. Dopo aver pianto…”

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò fa il punto sul campionato dopo sette giornate

"Una furia agonistica superiore, quella del Napoli. Una determinazione a fare tutto ciò che è necessario per vincere, compreso l’uso dell’astuzia in occasione del 2-1, una punizione-trappola studiata guardando il Borussia Dortmund. Pure prove d’intelligenza. Dopo le sconfitte subite ieri da Paris St. Germain e Benfica, il Napoli è una delle ultime due capoliste europee a punteggio pieno: l’altra è il Salisburgo. Spalletti invece ha passato un altro test di non banale difficoltà. Se guarda in basso per fare il punto della situazione, scoprirà di aver dato un discreto scrollone alla classifica".

"Gasperini ha cominciato a perdere lo scontro diretto col Milan dopo soli 28 secondi, quando la fulminea verticale Hernandez-Calabria ha bucato la sua difesa come un palloncino. Ne è nata un’altra partita splendida e infinita, che il Milan ha interpretato con la stessa, proverbiale intensità dei rivali, e pure questa è voglia di vincere (lo scudetto). Dopo aver pianto tutta l’estate per le partenze di Lukaku, Ronaldo, Donnarumma e altre star, oggi possiamo dire che nuovi campioni si stanno facendo largo e che certi vuoti iniziano a riempirsi. Ma se Chiesa promette di prendersi in carico un bel po’ dei gol orfani di CR7 e Dzeko sta facendo il suo dovere per surrogare Lukaku. Il Milan al momento ha qualcosa di più. Non solo Maignan è un ottimo rimpiazzo di Donnarumma, ma Pioli sta facendo emergere alcuni giocatori clamorosamente migliorati rispetto a pochi mesi fa. Tonali, Diaz e Leao sono i più evidenti, ma è salito di livello pure Rebic, prezioso fin qui per ammortizzare l’unica scelta sulla quale restiamo perplessi, il doppio centravanti anziano".